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Новичок «Байера» признался, что был готов перейти в «Барселону»

07 Июля 2024 • 22:30 Комментировать
Бетис
...
Жирона
15.08 22:30

Полузащитник «Байера» Алеш Гарсия высказался о несостоявшемся переходе в «Барселону».

27-летний футболист был одним из ключевых игроков «Жироны», сенсационно выступившей в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Вскоре после завершения кампании испанца подписал «Байер» – сделка обошлась «фармацевтам» в 18 млн евро. В приобретении хавбека также была заинтересована «Барселона».

«Да, между моим агентом и «Барселоной» велись переговоры. Ничего не произошло, возможно, из-за трудного финансового положения клуба. Если бы у них была возможность подписать меня, я бы перешёл туда», – цитирует Barca Universal Гарсию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Алеш Гарсия Байер ещё теги

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