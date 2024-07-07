Новичок «Байера» признался, что был готов перейти в «Барселону»

Полузащитник «Байера» Алеш Гарсия высказался о несостоявшемся переходе в «Барселону».

27-летний футболист был одним из ключевых игроков «Жироны», сенсационно выступившей в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Вскоре после завершения кампании испанца подписал «Байер» – сделка обошлась «фармацевтам» в 18 млн евро. В приобретении хавбека также была заинтересована «Барселона».

«Да, между моим агентом и «Барселоной» велись переговоры. Ничего не произошло, возможно, из-за трудного финансового положения клуба. Если бы у них была возможность подписать меня, я бы перешёл туда», – цитирует Barca Universal Гарсию.