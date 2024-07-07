«Интер» хочет арендовать защитника «Баварии»

Ким Мин Джэ, защитник мюнхенской «Баварии», может вернуться в итальянский чемпионат.

Как передаёт La Gazzetta dello Sport, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Интер». Отмечается, что клуб из Милана хочет взять в аренду игрока Южной Кореи.

Ким Мин Джэ выступает за немецкий клуб с лета прошлого года, до этого он играл за «Наполи». В минувшем сезоне защитник принял участие в 36 матчах за «Баварию» во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и сделал два ассиста на своих партнёров. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2028 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 45 миллионов евро.