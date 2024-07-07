«Реал» не отказал от подписания звезды «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис все еще может оказаться в мадридском «Реале». Об этом рапортует Diario AS.

Как информирует источник, руководство «королевского» клуба собирается подписать звездного канадского латераля, несмотря на сохранение в составе французского защитника Ферлана Менди. В настоящий момент Альфонсо выступает за сборную Канады на Кубке Америки – 2024. В полуфинале его команде предстоит встреча с Аргентиной.

Трансферная стоимость Дэвиса оценивается в 50 миллионов евро. Срок действующего контракта между игроком и «Баварией» истекает летом 2025 года.