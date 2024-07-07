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«Реал» не отказал от подписания звезды «Баварии»

07 Июля 2024 • 08:09 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис все еще может оказаться в мадридском «Реале». Об этом рапортует Diario AS.

Как информирует источник, руководство «королевского» клуба собирается подписать звездного канадского латераля, несмотря на сохранение в составе французского защитника Ферлана Менди. В настоящий момент Альфонсо выступает за сборную Канады на Кубке Америки – 2024. В полуфинале его команде предстоит встреча с Аргентиной.

Трансферная стоимость Дэвиса оценивается в 50 миллионов евро. Срок действующего контракта между игроком и «Баварией» истекает летом 2025 года.

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