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«Бавария» опережает «ПСЖ» в борьбе за французского вингера

07 Июля 2024 • 00:52 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

«Бавария» и «Пари Сен-Жермен» ведут спор за подписание футболиста «Ренна» Дезире Дуэ.

Об интересе мюнхенцев к 19-летнему вингеру стало известно в начале недели. Как информирует журналист Абделла Булма, в настоящий момент именно немецкий гранд лидирует в гонке за Дуэ, опережая «ПСЖ». В числе претендентов на француза также приводились топ-клубы Английской премьер-лиги.

Дезире Дуэ провёл 76 матчей за первую команду «Ренна» во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и семь результативных передач. Стоимость восходящей звезды оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Бавария Ренн ПСЖ трансферы футбола - лето 2024 Дезире Дуэ ещё теги

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