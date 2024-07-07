«Бавария» опережает «ПСЖ» в борьбе за французского вингера

«Бавария» и «Пари Сен-Жермен» ведут спор за подписание футболиста «Ренна» Дезире Дуэ.

Об интересе мюнхенцев к 19-летнему вингеру стало известно в начале недели. Как информирует журналист Абделла Булма, в настоящий момент именно немецкий гранд лидирует в гонке за Дуэ, опережая «ПСЖ». В числе претендентов на француза также приводились топ-клубы Английской премьер-лиги.

Дезире Дуэ провёл 76 матчей за первую команду «Ренна» во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и семь результативных передач. Стоимость восходящей звезды оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.