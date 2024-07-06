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Чемпионат Германии. Бундеслига

Олисе подпишет контракт с «Баварией» в воскресенье

06 Июля 2024 • 16:28 Комментировать

Атакующий полузащитник Майкл Олисе становится всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Баварии». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний футболист подпишет контракт с мюнхенским клубом в воскресенье после прохождения медицинского обследования.

Контракт Олисе с «Баварией» будет рассчитан на пять лет. В мюнхенский клуб футболист перейдёт из «Кристал Пэлас». За три сезона в лондонском клубе Олисе провёл 90 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 16 голов и 25 результативных передач на партнёров. Теперь Майкл будет выступать в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристал Пэлас Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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