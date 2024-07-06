Олисе подпишет контракт с «Баварией» в воскресенье

Атакующий полузащитник Майкл Олисе становится всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Баварии». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний футболист подпишет контракт с мюнхенским клубом в воскресенье после прохождения медицинского обследования.

Контракт Олисе с «Баварией» будет рассчитан на пять лет. В мюнхенский клуб футболист перейдёт из «Кристал Пэлас». За три сезона в лондонском клубе Олисе провёл 90 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 16 голов и 25 результативных передач на партнёров. Теперь Майкл будет выступать в Германии.