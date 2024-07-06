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Чемпионат Германии. Бундеслига

Переход Гирасси в «Боруссию» Дортмунд является вопросом времени

06 Июля 2024 • 09:36 Комментировать

Трансфер нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси в дортмундскую «Боруссию» не находится под угрозой срыва. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка скоро должна быть заключена. «Шмели» заплатят за 28-летнего гвинейца 17,5 миллионов евро в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что сделка затягивается, но это было связано с согласованием некоторых деталей. Сам Гирасси предпочитает продолжить карьеру именно в дортмундской «Боруссии».

Серу стал одним из главных открытий минувшего сезона в топ-5 чемпионатах Европы. В немецкой Бундеслиге нападающий забил 28 голов и стал вторым лучшим бомбардиром турнира после Гарри Кейна.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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