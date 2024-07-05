«Боруссия» Дортмунд всё ещё не заплатила отступные за Гирасси

Дортмундская «Боруссия» всё ещё не заплатила «Штутгарту» отступные за нападающего Серу Гирасси, который в прошлом сезоне стал вторым лучшим бомбардиром Бундеслиги после Гарри Кейна.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «Боруссия» всё ещё не согласовала трансфер полностью, поэтому медицинское обследование пока не назначено. Тем не менее, источник сообщает, что вероятность сделки велика, так как Гирасси хочет перебраться в Дортмунд.

28-летний Серу в прошлом сезоне забил 28 голов в чемпионате Германии. Ранее нападающий также находился на радаре у мюнхенской «Баварии».