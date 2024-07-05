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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер ответил, где может играть после «Баварии»

05 Июля 2024 • 07:42 Комментировать

Голкипер сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер высказался насчет своего дальнейшего будущего в футболе.

«Никогда не говори никогда, но я бы не отправился в Саудовскую Аравию или Катар. Если уж говорить о подобном, то МЛС – это вариант. Однако еще нужно все хорошенько обдумать. Потому что там многие играют на искусственном газоне, а это не очень хорошо для вратаря», - передает слова Мануэля Bayern&Germany.

Срок действующего контракта Нойера с мюнхенским грандом рассчитан до середины 2025 года. Трансферная стоимость 38-летнего голкипера оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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