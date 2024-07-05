Нойер ответил, где может играть после «Баварии»

«Никогда не говори никогда, но я бы не отправился в Саудовскую Аравию или Катар. Если уж говорить о подобном, то МЛС – это вариант. Однако еще нужно все хорошенько обдумать. Потому что там многие играют на искусственном газоне, а это не очень хорошо для вратаря», - передает слова Мануэля Bayern&Germany.