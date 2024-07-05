Романо прокомментировал возможный переход Киммиха в «ПСЖ»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху.

По словам известного инсайдера, парижане всерьёз нацелены приобрести 29-летнего игрока, чей контракт с «Баварией» истекает через год. Также к немецкому хавбеку сохраняется интерес со стороны представителей Английской премьер-лиги.

Как утверждает Романо, возможный трансфер Киммиха в «ПСЖ» никак не зависит от подписания Жоау Невеша из «Бенфики» – гранд Лиги 1 хотел бы переманить в свои ряды обоих футболистов.

Стоимость Йозуа Киммиха, по версии сайта Transfermarkt, составляет 50 млн евро.