«Боруссия» может перехватить перспективного француза у «ПСЖ»

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки стал трансферной целью дортмундской «Боруссии».

Переманить 20-летнего футболиста в свои ряды ранее пытался «Пари Сен-Жермен», однако договориться с «Лионом» столичному гранду не удалось. Теперь на Шерки появился новый претендент – «Боруссия» из Дортмунда. Согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, француз отвечает взаимностью на интерес «шмелей», но договорённость пока не достигнута – ни с игроком, ни между клубами. В скором времени состоятся новые переговоры.

Контракт Райана Шерки с «Лионом» истекает летом следующего года. Стоимость молодого атакующего хавбека, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.