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«Боруссия» может перехватить перспективного француза у «ПСЖ»

05 Июля 2024 • 00:24 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки стал трансферной целью дортмундской «Боруссии».

Переманить 20-летнего футболиста в свои ряды ранее пытался «Пари Сен-Жермен», однако договориться с «Лионом» столичному гранду не удалось. Теперь на Шерки появился новый претендент – «Боруссия» из Дортмунда. Согласно сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, француз отвечает взаимностью на интерес «шмелей», но договорённость пока не достигнута – ни с игроком, ни между клубами. В скором времени состоятся новые переговоры.

Контракт Райана Шерки с «Лионом» истекает летом следующего года. Стоимость молодого атакующего хавбека, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Боруссия Дортмунд ПСЖ Райан Шерки трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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