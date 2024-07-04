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Чемпионат Германии. Бундеслига

Опубликован календарь нового сезона Бундеслиги

04 Июля 2024 • 15:43 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
23.08 21:30

Стало известно, когда стартует новый розыгрыш чемпионата Германии.

На официальном сайте немецкой Бундеслиги был опубликован календарь нового сезона. Согласно предоставленной информации, чемпионат начнется 23 августа и будет продолжаться до 18 мая.

Расписание первого тура национального первенства:

  • «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Байер»;
  • «РБ Лейпциг» – «Бохум»;
  • «Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»;
  • «Хоффенхайм» – «Хольштайн Киль»;
  • «Фрайбург» – «Штутгарт»;
  • «Аугсбург» – «Вердер»;
  • «Вольфсбург» – «Бавария»;
  • «Майнц» – «Унион»;
  • «Санкт-Паули» – «Хайденхайм».

Напомним, действующим чемпионом Германии является «Байер», который опередил ближайшего конкурента на 17 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Германии Бундеслига

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