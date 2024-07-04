Опубликован календарь нового сезона Бундеслиги

Стало известно, когда стартует новый розыгрыш чемпионата Германии.

На официальном сайте немецкой Бундеслиги был опубликован календарь нового сезона. Согласно предоставленной информации, чемпионат начнется 23 августа и будет продолжаться до 18 мая.

Расписание первого тура национального первенства:

«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Байер»;

«РБ Лейпциг» – «Бохум»;

«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»;

«Хоффенхайм» – «Хольштайн Киль»;

«Фрайбург» – «Штутгарт»;

«Аугсбург» – «Вердер»;

«Вольфсбург» – «Бавария»;

«Майнц» – «Унион»;

«Санкт-Паули» – «Хайденхайм».

Напомним, действующим чемпионом Германии является «Байер», который опередил ближайшего конкурента на 17 баллов.