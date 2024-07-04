Опубликован календарь нового сезона Бундеслиги

Стало известно, когда стартует новый розыгрыш чемпионата Германии.
На официальном сайте немецкой Бундеслиги был опубликован календарь нового сезона. Согласно предоставленной информации, чемпионат начнется 23 августа и будет продолжаться до 18 мая.
Расписание первого тура национального первенства:
- «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Байер»;
- «РБ Лейпциг» – «Бохум»;
- «Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»;
- «Хоффенхайм» – «Хольштайн Киль»;
- «Фрайбург» – «Штутгарт»;
- «Аугсбург» – «Вердер»;
- «Вольфсбург» – «Бавария»;
- «Майнц» – «Унион»;
- «Санкт-Паули» – «Хайденхайм».
Напомним, действующим чемпионом Германии является «Байер», который опередил ближайшего конкурента на 17 баллов.
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