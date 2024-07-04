Клопп поздравил Шахина с назначением в «Боруссию»

Экс-наставник «Боруссии» Юрген Клопп высказался о назначении Нури Шахина новым главным тренером дортмундского коллектива.

— 16 лет назад состоялся мой приход в «Боруссию», а сегодня ты берешь этот штурвал. Желаю тебе успехов, друг. Будет здорово, — написал Клопп на своей страничке в социальной сети.

Напомним, Клопп возглавлял «Боруссию» с 2008 по 2015 год.

После окончания минувшего сезона пост главного тренера «шмелей» покинул Эдин Терзич, вместо которого был назначен 35-летний Шахин.

Минувший сезон «Боруссия» завершила на пятой строчке в Бундеслиге. Кроме того, клуб добрался до финала Лиги чемпионов, проиграв там «Реалу».