«ПСЖ» решил купить звезду «Баварии»

Немецкий защитник Йозуа Киммих может покинуть мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно. Согласно сообщениям RMC Sport, в подписании игрока заинтересован «ПСЖ».

Французский гранд вернулся к кандидатуре Киммиха, контракт которого с «Баварией» истекает летом следующего года. В переходе немца лично заинтересован главный тренер парижского коллектива Луис Энрике. Испанца привлекают универсальные навыки игрока, а также его техника и лидерские качества. «ПСЖ» начал переговоры с немецкой стороной по возможной сделке.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Йозуа провел 28 поединков, в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач.