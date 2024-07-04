«Бавария» хочет дать 10-й номер полузащитнику «ПСЖ»

Полузащитник сборной Нидерландов и «ПСЖ» Хави Симонс может вернуться в чемпионат Германии, где выступал за «РБ Лейпциг». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как информирует журналист, в подписании 21-летнего нидерландского хавбека заинтересована мюнхенская «Бавария». Немецкий гранд собирается взять Симонса в аренду с правом последующего выкупа. В команде Хави может получить десятый номер.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 43 поединках «РБ Лейпцига», забил десять мячей и отдал 15 голевых передач. Его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро.