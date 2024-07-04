Романо: «Реал» не отказался от подписания Дэвиса»

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о возможном переходе левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал».

«Королевский клуб» давно следит за канадцем, чей действующий контракт истекает летом 2025 года, однако клубам так и не удалось согласовать условия сделки. По сообщениям Романо, «Реал» не отказался от планов на Дэвиса – 23-летний игрок по-прежнему очень интересен «сливочным». Мадридцы не прекращали поддерживать контакт с футболистом, при этом переплачивать они не намерены. Гранд Ла Лиги продолжит настаивать на «справедливой» цене.

Стоимость Альфонсо Дэвиса оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.