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Чемпионат Германии. Бундеслига

Романо: «Реал» не отказался от подписания Дэвиса»

04 Июля 2024 • 04:13 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 18:00

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о возможном переходе левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал».

«Королевский клуб» давно следит за канадцем, чей действующий контракт истекает летом 2025 года, однако клубам так и не удалось согласовать условия сделки. По сообщениям Романо, «Реал» не отказался от планов на Дэвиса – 23-летний игрок по-прежнему очень интересен «сливочным». Мадридцы не прекращали поддерживать контакт с футболистом, при этом переплачивать они не намерены. Гранд Ла Лиги продолжит настаивать на «справедливой» цене.

Стоимость Альфонсо Дэвиса оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро.

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Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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