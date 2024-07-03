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Фанаты «Баварии» создали петицию – они против продажи де Лигта

03 Июля 2024 • 17:08 Комментировать

Поговаривают, что защитник Маттейс де Лигт близок к переходу из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» нидерландский футболист может воссоединиться с Эриком тен Хагом, под руководством которого он выступал в «Аяксе».

Между тем, фанаты «Баварии» не хотят, чтобы клуб расставался с де Лигтом. Поклонники мюнхенского клуба даже создали петицию, в которой назвали Маттейса защитником мирового уровня с огромным потенциалом. Потенциальную продажу нидерландца авторы петиции считают «ужасным решением,  о котором можно пожалеть».

Петицию уже подписали более 16 тысяч человек.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Маттейс де Лигт
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17:08 · Германия. Бундеслига
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