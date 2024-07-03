«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о подписании контракта с молодым футболистом. Так, новичком клуба стал Гвидо Делла Ровере – 17-летний атакующий полузащитник поставил подписи под долгосрочным трудовым соглашением. Итальянец будет жить в школе-интернате, и будет выступать за вторую команду «Баварии».

В «Баварию» Гвидо Делла Ровере перешёл из молодёжки итальянского клуба «Кремонезе». Какую сумму компенсации заплатили мюнхенцы, пока что неизвестно. Стоит сказать, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает перспективного игрока в 150 тысяч евро.