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Чемпионат Германии. Бундеслига

Чалханоглу высказался о слухах о переходе в «Баварию»

03 Июля 2024 • 12:16 Комментировать

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о слухах о переходе в мюнхенскую «Баварию». Напомним, турок ранее выступал в немецкой Бундеслиге в таких клубах, как «Гамбург» и леверкузенский «Байер».

«Я остаюсь в «Интере», потому что просто счастлив в этом клубе. Моя семья чувствует себя комфортно, дети ходят в школу, а у меня всё налажено. Именно поэтому передо мной никогда не стоял вопрос об уходе», – цитирует Чалханоглу журналист Флориан Плеттенберг.

Чалханоглу вскоре должен сыграть со сборной Турции в четвертьфинале чемпионата Европы против Нидерландов. В последнем сезоне 30-летний Хакан отметился 13 голами и 3 ассистами в Серии А.

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