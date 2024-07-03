Чалханоглу высказался о слухах о переходе в «Баварию»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о слухах о переходе в мюнхенскую «Баварию». Напомним, турок ранее выступал в немецкой Бундеслиге в таких клубах, как «Гамбург» и леверкузенский «Байер».

«Я остаюсь в «Интере», потому что просто счастлив в этом клубе. Моя семья чувствует себя комфортно, дети ходят в школу, а у меня всё налажено. Именно поэтому передо мной никогда не стоял вопрос об уходе», – цитирует Чалханоглу журналист Флориан Плеттенберг.

Чалханоглу вскоре должен сыграть со сборной Турции в четвертьфинале чемпионата Европы против Нидерландов. В последнем сезоне 30-летний Хакан отметился 13 голами и 3 ассистами в Серии А.