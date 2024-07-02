«Бавария» готова обсуждать поездку Олисе на Олимпиаду

В скором времени «Бавария» должна объявить о переходе в свои ряды вингера Майкла Олисе из «Кристал Пэлас». Между тем, журналист Флориан Плеттенберг пишет в социальных сетях о том, что Олисе хочет выступить за Францию на футбольном турнире Олимпийских игр.

В «Баварии» знают о желании 22-летнего Олисе сыграть на домашней Олимпиаде. Мюнхенский клуб открыт к обсуждению этого вопроса, хотя окончательное решение пока принято не было.

Если Олисе будет разрешено поехать на футбольный турнир Олимпийских игр, то он пропустит тур «Баварии» в Южной Корее.

Добавим, что на футбольном турнире Олимпиады играют сборные в возрастной категории до 23 лет. Каждая команда может заявить трёх игроков вне возрастного лимита.