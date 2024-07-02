«Бавария» хочет сократить зарплату Киммиха на 20%

Будущее Йозуа Киммиха – универсального игрока «Баварии» – остаётся туманным. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Sport Bild, есть шансы на то, что мюнхенцы продлят контракт с Киммихом. Гранд немецкой Бундеслиги хочет договориться о сокращении зарплаты Киммиха на 20%. На данном этапе заключение сделки называется маловероятным.

Как известно, действующий контракт 29-летнего Йозуа Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Футболист ранее говорил, что решение по будущему он примет позже. Сейчас Киммих находится в расположении сборной Германии на чемпионате Европы.