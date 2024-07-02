Названа возможная зарплата Хави Симонса в «Баварии»

Атакующий полузащитник Хави Симонс в летнее трансферное окно может сменить «ПСЖ» на «Баварию». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс, Симонс уже договорился с мюнхенским грандом о контракте с зарплатой в 6 миллионов евро до уплаты налогов. В соглашении предусмотрено повышение зарплаты вдвое – до 12 миллионов.

«Бавария» и «ПСЖ» в настоящий момент продолжают переговоры по 21-летнему Хави Симонсу. Футболист уже сообщил французскому клубу о своём нежелании оставаться в «ПСЖ» на следующий сезон.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Хави Симонса в 80 миллионов евро.