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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» ведёт переговоры по Аллеру с другим клубом слухи

02 Июля 2024 • 02:50 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер может продолжить карьеру в Турции.

30-летний футболист стал трансферной целью «Бешикташа». По сведениям журналиста Руди Галетти, клуб из Стамбула уже начал переговоры со «шмелями» по ивуарийцу, также ведутся обсуждения и с самим форвардом. Руководство «Бешикташа» сделает всё возможное, чтобы переход состоялся.

Себастьян Аллер записал на свой счёт три забитых мяча и одну результативную передачу в 19 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах в прошедшей кампании. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2024 Себастьян Аллер ещё теги
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