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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» договорилась с игроком, оценённым в 80 млн евро

02 Июля 2024 • 00:31 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

«Бавария» достигла договорённости с полузащитником «Пари Сен-Жермен» Хави Симонсом.

21-летний футболист вряд ли останется в Париже в предстоящем сезоне – он хочет играть ключевую роль, что вряд ли сможет предложить ему Луис Энрике. По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» уже договорилась с представителями нидерландца об условиях вероятного сотрудничества. Судьба сделки зависит от окончательного решения игрока и требований «ПСЖ».

В прошедшем сезоне Хави Симонс выступал в другом клубе Бундеслиги – «РБ Лейпциге». Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость атакующего хавбека составляет 80 млн евро.

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