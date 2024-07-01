Президент «Интера» отреагировал на слухи о переходе Чалханоглу в «Баварию»

Джузеппе Маротта, недавно ставший президентом миланского «Интера», прокомментировал информацию о возможном переходе Хакана Чалханоглу в «Баварию».

Сведения об интересе немецкого гранда к турецкому полузащитнику распространились в прессе в конце июня. Позднее сам игрок опубликовал заявление, заявив о преданности «Интеру».

«По правде говоря, мы не получали никаких предложений или запросов по Хакану [от «Баварии»]. Его заявление было очень приятным. Мы гордимся словами Чалханоглу о верности нашему клубу», – сказал в интервью Sky Sport Маротта.

Хакан Чалханоглу перебрался в «Интер» из «Милана» три года назад. Контракт хавбека с «нерадзурри» рассчитан до 2027 года.