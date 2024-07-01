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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс может перебраться в топ-клуб Бундеслиги

01 Июля 2024 • 23:49 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
17.08 21:30

Бывший центральный защитник «Боруссии» Дортмунд Матс Хуммельс попал в шорт-лист леверкузенского «Байера».

35-летний футболист стал свободным агентом по окончании минувшего сезона – его истекающий контракт со «шмелями» не был продлён. Согласно данным журналиста Флориана Плеттенберга, в «Байере» рассматривают возможность подписания ветерана наряду с другими кандидатурами – например, Рикардо Калафьори из «Болоньи». Итоговое решение пока не принято.

В карьере Матса Хуммельса было только два клуба – «Боруссия» и «Бавария». В общей сложности немецкий центрбек провёл 442 поединка в Бундеслиге, отметившись 33 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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