Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
2
Италия
0
1/8 - 29 июня
Германия
2
Дания
0
1/8 - 30 июня
Англия
2
Словакия
1
1/8 - 30 июня
Испания
4
Грузия
1
1/8 - 1 июля
Франция
1
Бельгия
0
1/8 - 1 июля
Португалия
0
Словения
0
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
1/4 - 5 июля
Испания
Германия
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на французскую восходящую звезду

01 Июля 2024 • 22:16 Комментировать
Ренн
...
Лион
18.08 20:00

Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ попал в сферу интересов «Баварии».

Француз успешно проявил себя в двух предыдущих сезонах, поэтому за ним уже давно наблюдают гранды европейского футбола. По сообщениям журналиста Флориана Плеттенберга, в борьбу за Дуэ вступила «Бавария». Трансфер может состояться уже нынешним летом, если мюнхенцы совершат ряд продаж, либо годом позднее. В «Ренне» знают об интересе топ-клуба Бундеслиги в 19-летнему игроку.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дезире Дуэ в 30 млн евро. Ранее интерес к вундеркинду приписывался «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Барселоне» и «Арсеналу».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ренн трансферы футбола - лето 2024 Дезире Дуэ ещё теги

Новости по матчу

28 Июня
05:52
Стало известно, в какой европейский клуб перейдёт чемпион мира Альмада
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕНН ЛИОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024 Газзаев назвал самую сильную команду Евро-2024 Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024 Появилась информация о результатах обследования Месси В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024 Вратарь Украины Трубин эмоционально высказался после вылета с Евро-2024 Доннарумма высказался после вылета Италии с Евро-2024
Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Главный фаворит Евро чуть не вылетел в первом раунде плей-офф: Англия спаслась на пятой добавленной минуте и шагнула в 1/4
Спортивные новости
Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июля
22:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на французскую восходящую звезду
14:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» интересен топ-игрок «Баварии»
11:14 · Германия. Бундеслига
Кьеза интересен двум топ-клубам
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» предложил контракт защитнику «Баварии» 3
09:54 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт ожидает момента, когда английский топ-клуб согласует его трансфер с «Баварией»
01:45 · Чемпионат Европы 2024
Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира» 1
30 Июня
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отложил переговоры по Араухо слухи
22:29 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не ведёт борьбу за Угарте, главный претендент на игрока – топ-клуб АПЛ
29 Июня
21:11 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» усилился хавбеком сборной Словакии официально
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по защитнику «Баварии» слухи
19:09 · Англия. Премьер-лига
Пальинья дал понять, что хочет перейти в «Баварию»
17:38 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не делал предложение нападающему «Шальке»
16:26 · Германия. Бундеслига
Известна позиция «РБ Лейпцига» по будущему Ольмо
04:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может приобрести де Лигта по гораздо более низкой цене, чем «Бавария» два года назад
28 Июня
23:04 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила о переходе Матсена официально
Все новости
Рекомендуем