«Бавария» нацелилась на французскую восходящую звезду

Полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ попал в сферу интересов «Баварии».

Француз успешно проявил себя в двух предыдущих сезонах, поэтому за ним уже давно наблюдают гранды европейского футбола. По сообщениям журналиста Флориана Плеттенберга, в борьбу за Дуэ вступила «Бавария». Трансфер может состояться уже нынешним летом, если мюнхенцы совершат ряд продаж, либо годом позднее. В «Ренне» знают об интересе топ-клуба Бундеслиги в 19-летнему игроку.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дезире Дуэ в 30 млн евро. Ранее интерес к вундеркинду приписывался «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Барселоне» и «Арсеналу».