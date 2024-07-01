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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кьеза интересен двум топ-клубам

01 Июля 2024 • 11:14 Комментировать

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза пока не спешит продлевать свой контракт, который истекает следующим летом. Как сообщает Tuttosport, в услугах итальянского форварда заинтересованы два клуба – «Наполи» и мюнхенская «Бавария».

Отмечается, что если Кьеза уйдёт, «Ювентус» постарается подписать у «Манчестер Юнайтед» вингера Джедона Санчо, который во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию». Правда, англичанина будет сложно пригласить из-за высоких требований по зарплате.

В последнем розыгрыше итальянской Серии А Кьеза отметился девятью забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Наполи Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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