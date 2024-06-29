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Чемпионат Германии. Бундеслига

Берлинский «Унион» усилился хавбеком сборной Словакии официально

29 Июня 2024 • 21:11 Комментировать

Полузащитник национальной сборной Словакии Ласло Бенеш – игрок берлинского «Униона», представителя немецкой Бундеслиги. О трансфере объявляют соцсети столичной команды.

Бенеш перебрался в новый клуб из Второй Бундеслиги, в ней он защищал цвета «Гамбурга». Футболисту 26 лет, в минувшем сезоне он записал себе в актив 30 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить 15 голов и 12 раз отметиться голевыми передачами.

«Унион» по итогу прошлого сезона в Бундеслиге спасся от вылета, заняв 15 место турнирной таблицы. «Гамбург» в очередной раз не вернулся в элиту немецкого футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
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