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Известна позиция «РБ Лейпцига» по будущему Ольмо

29 Июня 2024 • 16:26 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо интересен европейским топ-клубам. Ранее в прессе уже писали о том, что опция выкупа в контракте 26-летнего Ольмо в 60 миллионов евро действует только до середины июля. Как сообщает журналист Филипп Хинце, «РБ Лейпциг» будет готов вести переговоры по трансферу Ольмо и после истечения этого срока.

В то же время отмечается, что сам Дани Ольмо открыт к новым вызовам. При этом футболист чувствует себя комфортно в «РБ Лейпциге».

В сезоне 2023/2024 Дани Ольмо провёл 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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