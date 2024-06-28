«Байер» готов продать «Баварии» Та

Защитник Джонатан Та стал ближе к переходу из «Байера» в «Баварию». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, леверкузенцы теперь готовы продать Та. Клубы приближаются к соглашению, переговорный процесс проходит позитивно.

В «Байере» знают, что Та не станет продлевать контракт (действующее соглашение истекает через год) – он дал понять, что хочет играть за «Баварию». Контракт 28-летнего футболиста в Мюнхене может быть рассчитан до середины 2029 года.

В настоящий момент Джонатан Та находится в расположении сборной Германии на чемпионате Европы.