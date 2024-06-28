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Чемпионат Германии. Бундеслига

Станишич: «Возвращаюсь в «Баварию» лучшим игроком»

28 Июня 2024 • 18:37 Комментировать

Защитник Йосип Станишич продлил контракт с «Баварией» после сезона в «Байере» на правах аренды. Хорватский футболист дал комментарий.

«Я рад подписать новый контракт с «Баварией». Я болею за этот клуб, сколько себя помню. Благодарен «Байеру», ведь я многому там научился – как на поле, так и за его пределами. Я стал увереннее и думаю, что возвращаюсь лучшим игроком. Мои цели ясны: отдавать «Баварии» все силы и выигрывать как можно больше трофеев», - сказал Станишич пресс-службе клуба.

Стоит сказать, что в составе «Байера» в сезоне 2023/2024 Йосип Станишич выиграл Бундеслигу и Кубок Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йосип Станишич
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