«Бавария» – ещё один претендент на Угарте

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте интересен европейским топ-клубам.

Главным претендентом на 23-летнего игрока считается «Манчестер Юнайтед», готовый удовлетворить трансферные требования парижан по уругвайцу. По данным журналиста Диего Муньоса, хавбек практически точно покинет «ПСЖ» этим летом. Побороться за него также готова «Бавария», дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико» тоже приводятся в числе заинтересованных.

Мануэль Угарте провёл всего один сезон в «ПСЖ». Он пополнил ряды французского гранда летом прошлого года, перебравшись из лиссабонского «Спортинга».