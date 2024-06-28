В «Баварии» приняли решение по Киму Мин Джэ

Центральный защитник Ким Мин Джэ неоднозначно провёл дебютный сезон в «Баварии».

Южнокорейский футболист нередко подвергался критике, а в прессе даже появились слухи о возможном переходе центрбека в другой клуб. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, новый рулевой мюнхенцев Венсан Компани хочет поработать с Кимом. Руководство «Баварии» пришло к выводу, что неубедительные выступления 27-летнего игрока могли быть связаны с нехваткой поддержки со стороны прежнего наставника команды Томаса Тухеля. Вероятно, после тренерской перестановки ситуация изменится в лучшую сторону.

Ким Мин Джэ перешёл в «Баварию» летом прошлого года из «Наполи». В составе немецкого гранда защитник провёл 36 матчей, отметившись одним забитым мячом и двумя ассистами.