Раскрыта зарплата Гирасси в «Боруссии»

В ближайшее время нападающий Серу Гирасси сменит «Штутгарт» на дортмундскую «Боруссию». За последние дни сразу несколько источников анонсировали такой трансфер. Как сообщает на своих страницах Bild, в стане «шмелей» Гирасси будет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

В чемпионате Германии сезона 2023/2024 Гирасси забил 28 голов. Гвинеец стал вторым лучшим бомбардиром сезона Бундеслиги после Гарри Кейна из «Баварии». «Штутгарт» занял в немецком чемпионате третье место и получил путёвку в Лигу чемпионов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Серу Гирасси в 40 миллионов евро.