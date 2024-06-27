«Бавария» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с защитником Йосипом Станишичем. 24-летний хорват поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2029 года.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Станишич на правах аренды играл за «Байер». В составе леверкузенцев защитник стал чемпионом Германии и выиграл национальный кубок. После сезона хорватский футболист вернулся в «Баварию».

Отметим, что за первую команду «Баварии» Йосип Станишич провёл 41 официальный матч, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.