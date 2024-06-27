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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» повесила ценник на Киммиха

27 Июня 2024 • 09:30 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» ожидает, что полузащитник Йозуа Киммих этим летом не станет продлевать контракт, который истекает через год. По информации от Mundo Deportivo, немцы будут готовы продать 29-летнего футболиста в это трансферное окно за 30-40 миллионов евро.

Напомним, в трансфере немецкого полузащитника заинтересована каталонская «Барселона», которую ныне возглавляет Ханс-Дитер Флик. Специалист ранее работал с Киммихом в «Баварии» и в сборной Германии.

Йозуа в настоящий момент занят выступлениями за национальную команду на домашнем чемпионате Европы. Вскоре Германия сыграет в ⅛ финала против сборной Дании.

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Бавария Барселона Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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