«Бавария» повесила ценник на Киммиха

Мюнхенская «Бавария» ожидает, что полузащитник Йозуа Киммих этим летом не станет продлевать контракт, который истекает через год. По информации от Mundo Deportivo, немцы будут готовы продать 29-летнего футболиста в это трансферное окно за 30-40 миллионов евро.

Напомним, в трансфере немецкого полузащитника заинтересована каталонская «Барселона», которую ныне возглавляет Ханс-Дитер Флик. Специалист ранее работал с Киммихом в «Баварии» и в сборной Германии.

Йозуа в настоящий момент занят выступлениями за национальную команду на домашнем чемпионате Европы. Вскоре Германия сыграет в ⅛ финала против сборной Дании.