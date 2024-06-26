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Чемпионат Германии. Бундеслига

Романо: «Гирасси переходит в дортмундскую «Боруссию»

26 Июня 2024 • 19:35 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети анонсировал будущий переход форварда Серу Гирасси из «Штутгарта» - в дортмундскую «Боруссию». «Шмели» выкупят игрока у бронзового призёра минувшего сезона Бундеслиги за сумму в 17,5 млн евро. Именно такая прописана в контракте Гирасси с его клубом. Новое соглашение со «Штутгартом» гвинеец подписывать не захотел.

Напомним, что Серу в минувшем сезоне удалось забить 28 голов в рамках Бундеслиги. На это ему потребовалось 28 сыгранных матчей. В «Штутгарте» на постоянном контракте 28-летний нападающий с лета 2023 года, прошлым летом он перешел в немецкий клуб из «Ренна».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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