Романо: «Гирасси переходит в дортмундскую «Боруссию»

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети анонсировал будущий переход форварда Серу Гирасси из «Штутгарта» - в дортмундскую «Боруссию». «Шмели» выкупят игрока у бронзового призёра минувшего сезона Бундеслиги за сумму в 17,5 млн евро. Именно такая прописана в контракте Гирасси с его клубом. Новое соглашение со «Штутгартом» гвинеец подписывать не захотел.

Напомним, что Серу в минувшем сезоне удалось забить 28 голов в рамках Бундеслиги. На это ему потребовалось 28 сыгранных матчей. В «Штутгарте» на постоянном контракте 28-летний нападающий с лета 2023 года, прошлым летом он перешел в немецкий клуб из «Ренна».