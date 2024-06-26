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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» предложил «Баварии» 30 миллионов евро за Дэвиса слухи

26 Июня 2024 • 15:15 Комментировать

Мадридский «Реал» хочет подписать защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса уже этим летом.

Как утверждает Diario AS, руководство «сливочных» предложило за 23-летнего футболиста около 30 миллионов евро, однако немецкий гранд ответил отказом.

Сообщается, что «Бавария» намерена выручить с продажи канадского защитника минимум 50 миллионов евро.

В прошедшей кампании Дэвис провел 44 матча, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до следующего лета. Сообщалось, что игрок вряд ли продлит договор с клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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