Мадридский «Реал» хочет подписать защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса уже этим летом.

Как утверждает Diario AS, руководство «сливочных» предложило за 23-летнего футболиста около 30 миллионов евро, однако немецкий гранд ответил отказом.

Сообщается, что «Бавария» намерена выручить с продажи канадского защитника минимум 50 миллионов евро.

В прошедшей кампании Дэвис провел 44 матча, в которых забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Действующий контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до следующего лета. Сообщалось, что игрок вряд ли продлит договор с клубом.