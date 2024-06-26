Инсайдер Романо оценил вероятность перехода Комана из «Баварии» в «ПСЖ»

Трансферный эксперт Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ» вингера «Баварии» Кингсли Комана.

На днях в СМИ появились сведения о стартовавших переговорах парижского клуба с 28-летним игроком. По словам Романо, говорить о чём-то конкретном пока рано.

«Судя по тому, что я слышал, это нельзя назвать чем-то конкретным, неизбежным. Я не уверен, что Коман перейдёт в «ПСЖ», – поведал инсайдер.

Цвета «Баварии» Кингсли Коман представляет с 2017 года. В системе «ПСЖ» француз провёл девять лет, после чего перебрался в «Ювентус» свободным агентом, так и не получив шанс раскрыться в первой команде гранда Лиги 1.