Нападающий Беньямин Шешко мог пополнить ряды одного из европейских грандов, но решил остаться в «РБ Лейпциге».

Интерес к 21-летнему футболисту проявляли «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Милан». Перспективный форвард предпочёл отложить отъезд, заключив с «РБ Лейпцигом» новый долгосрочный контракт.

Как считает Сречно Катанец, ныне возглавляющий сборную Узбекистана, Шешко ещё не готов играть в топ-клубе: «Думаю, он поступил правильно, так как сейчас он ещё не готов выступать за топ-клуб из-за давления. Я читал об интересе «Милана», но в таком возрасте трудно решиться на подобный переход. В топ-клубе ты сталкиваешься с напряжением, как только не забиваешь в двух-трёх матчах подряд. В «РБ Лейпциге» игрокам дают время проявить себя», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport словенский наставник.