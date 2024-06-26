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Чемпионат Германии. Бундеслига

Словенский тренер объяснил, почему Шешко не перешёл в топ-клуб

26 Июня 2024 • 04:41 Комментировать

Нападающий Беньямин Шешко мог пополнить ряды одного из европейских грандов, но решил остаться в «РБ Лейпциге».

Интерес к 21-летнему футболисту проявляли «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Милан». Перспективный форвард предпочёл отложить отъезд, заключив с «РБ Лейпцигом» новый долгосрочный контракт.

Как считает Сречно Катанец, ныне возглавляющий сборную Узбекистана, Шешко ещё не готов играть в топ-клубе: «Думаю, он поступил правильно, так как сейчас он ещё не готов выступать за топ-клуб из-за давления. Я читал об интересе «Милана», но в таком возрасте трудно решиться на подобный переход. В топ-клубе ты сталкиваешься с напряжением, как только не забиваешь в двух-трёх матчах подряд. В «РБ Лейпциге» игрокам дают время проявить себя», – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport словенский наставник.

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Евро-Футбол.Ру,
Сречко Катанец РБ Лейпциг Беньямин Шешко ещё теги
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