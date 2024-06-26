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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хави Симонс выбрал между «Баварией» и «РБ Лейпцигом» слухи

26 Июня 2024 • 01:59 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хави Симонс готов продолжить выступления в Бундеслиге.

Нидерландец успешно проявил себя в «РБ Лейпциге», за который выступал на правах аренды в прошлом сезоне. Немецкий клуб хотел бы сохранить 21-летнюю восходящую звезду, и именно «красные быки» наряду с «Баварией» считаются главными претендентами на игрока. Сам Симонс, по информации SportBild, склоняется к переходу в «РБ Лейпциг», который хотел бы совершить полноценный трансфер вместо повторной аренды, что несколько усложняет ситуацию.

«ПСЖ» не продаст Симонса этим летом, поэтому один из наиболее вероятных вариантов – аренды с возможностью или обязательство выкупа. Впрочем, и с этим есть проблемы, ведь клубу из Лейпцига придётся побить свой трансферный рекорд, чтобы приобрести атакующего хавбека. Если сделка не состоится, в переговоры вернётся «Бавария».

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Бавария ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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