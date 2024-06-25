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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман может сменить «Баварию» на клуб АПЛ

25 Июня 2024 • 14:49 Комментировать

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает Sky Sports, один из английских клубов проявляет интерес к 28-летнему игроку сборной Франции. О каком именно клубе идёт речь, не уточняется.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кингсли Комана в 50 миллионов евро. За «Баварию» француз выступает с конца лета 2015 года. С тех пор Коман провёл 294 официальных матча, в которых забил 63 гола и отдал 66 результативных передач на партнёров.

В настоящий момент Кингсли Коман находится в расположении сборной Франции на чемпионате Европы.

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