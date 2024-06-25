Коман может сменить «Баварию» на клуб АПЛ

Вингер «Баварии» Кингсли Коман может оказаться в Английской премьер-лиге. Как сообщает Sky Sports, один из английских клубов проявляет интерес к 28-летнему игроку сборной Франции. О каком именно клубе идёт речь, не уточняется.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кингсли Комана в 50 миллионов евро. За «Баварию» француз выступает с конца лета 2015 года. С тех пор Коман провёл 294 официальных матча, в которых забил 63 гола и отдал 66 результативных передач на партнёров.

В настоящий момент Кингсли Коман находится в расположении сборной Франции на чемпионате Европы.