Фюллькруг может сменить «Боруссию» на другой клуб Бундеслиги

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Флориан Плеттенберг, справки о 31-летнем Фюллькруге навёл «Штутгарт». При этом конкретного запроса со стороны «швабов» пока не последовало.

Стоит сказать, что «Штутгарт» в следующем сезоне будет представлять немецкую Бундеслигу в Лиге чемпионов.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Никласа Фюллькруга в 15 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 нападающий провёл 49 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров.