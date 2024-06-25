Чалханоглу опубликовал заявление на фоне слухов о переходе в «Баварию»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу отреагировал на информацию о возможном переходе в «Баварию».

В последние дни в СМИ распространились сведения о том, что турецкий футболист готов перебраться в ряды мюнхенского гранда. 30-летний хавбек не смог остаться в стороне, решив выступить с опровержением. Он намерен продолжить выступления за «нерадзурри», несмотря на интерес «Баварии».

«Я очень счастлив в «Интере», у меня особенные отношения с клубом и нашими болельщиками. Я воодушевлён перспективой выиграть здесь ещё больше трофеев в будущем. Вперёд, «Интер»!» – приводит журналист Фабрицио Романо слова Чалханоглу.