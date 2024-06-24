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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» намерена сохранить Сане слухи

24 Июня 2024 • 23:11 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» хочет продлить трудовой договор с вингером команды Лероем Сане. Об этом сообщает журналист Керри Хау.

По сведениям источника, «Бавария» намерена сохранить в команде Сане, несмотря на покупку Майкла Олисе. Утверждается, что новый главный тренер команды Венсан Компани доверяет Сане, с которым вместе играл за «Манчестер Сити», и может разместить его на поле вместе с Олисе. Предполагается, что Сане будет играть на левом фланге атаки, а Олисе будет действовать справа.

В прошедшем сезоне Сане провел 45 матчей во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет 13 ассистов.

Контракт немца с «Баварией» истекает следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани Лерой Сане Майкл Олисе ещё теги
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