Мюнхенская «Бавария» хочет продлить трудовой договор с вингером команды Лероем Сане. Об этом сообщает журналист Керри Хау.

По сведениям источника, «Бавария» намерена сохранить в команде Сане, несмотря на покупку Майкла Олисе. Утверждается, что новый главный тренер команды Венсан Компани доверяет Сане, с которым вместе играл за «Манчестер Сити», и может разместить его на поле вместе с Олисе. Предполагается, что Сане будет играть на левом фланге атаки, а Олисе будет действовать справа.

В прошедшем сезоне Сане провел 45 матчей во всех турнирах, забил десять голов и записал на свой счет 13 ассистов.

Контракт немца с «Баварией» истекает следующим летом.