Вингер «Баварии» ведёт переговоры с «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» нацелился на футболиста «Баварии» Кингсли Комана.

Гранд Лиги 1 уже начал переговоры с представителями игрока, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. Известно, что «Бавария» не будет удерживать француза, если получит приемлемое предложение. В Мюнхене готовы расстаться с 28-летним футболистом из-за его высокой зарплаты – более 15 млн евро в год. Руководство немецкого клуба запрашивает за вингера порядка 40-50 млн евро.

Кингсли Коман – воспитанник «ПСЖ», но за первую команду парижан провёл всего четыре матча. В прошедшем сезоне он принял участие в 27 поединках «Баварии», отметившись пятью голами и тремя ассистами.