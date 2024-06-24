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Чемпионат Германии. Бундеслига

Вингер «Баварии» ведёт переговоры с «ПСЖ»

24 Июня 2024 • 22:35 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» нацелился на футболиста «Баварии» Кингсли Комана.

Гранд Лиги 1 уже начал переговоры с представителями игрока, докладывает инсайдер Флориан Плеттенберг. Известно, что «Бавария» не будет удерживать француза, если получит приемлемое предложение. В Мюнхене готовы расстаться с 28-летним футболистом из-за его высокой зарплаты – более 15 млн евро в год. Руководство немецкого клуба запрашивает за вингера порядка 40-50 млн евро.

Кингсли Коман – воспитанник «ПСЖ», но за первую команду парижан провёл всего четыре матча. В прошедшем сезоне он принял участие в 27 поединках «Баварии», отметившись пятью голами и тремя ассистами.

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