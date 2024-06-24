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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гирасси уведомил «Штутгарт» о решении по будущему

24 Июня 2024 • 17:27 Комментировать

Нападающий Серу Гирасси принял решение об уходе из «Штутгарта» в летнее трансферное окно. По данным известного журналиста Флориана Плеттенберга, 28-летний футболист уже уведомил клуб о своём решении.

Отмечается, что интерес к Гирасси проявляют такие клубы, как дортмундская «Боруссия», лондонский «Арсенал» и «Милан».

В 28 матчах последнего чемпионата Германии Серу Гирасси записал на свой счёт 28 голов. Больше наколотил только Гарри Кейн, расписавшийся в воротах команд-соперниц 36 раз.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Гирасси в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Дортмунд Арсенал Лондон Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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