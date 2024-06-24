Гирасси уведомил «Штутгарт» о решении по будущему

Нападающий Серу Гирасси принял решение об уходе из «Штутгарта» в летнее трансферное окно. По данным известного журналиста Флориана Плеттенберга, 28-летний футболист уже уведомил клуб о своём решении.

Отмечается, что интерес к Гирасси проявляют такие клубы, как дортмундская «Боруссия», лондонский «Арсенал» и «Милан».

В 28 матчах последнего чемпионата Германии Серу Гирасси записал на свой счёт 28 голов. Больше наколотил только Гарри Кейн, расписавшийся в воротах команд-соперниц 36 раз.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Гирасси в 40 миллионов евро.