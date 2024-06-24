«Байер» отклонил предложение «Баварии» по защитнику

В прессе продолжает появляться информация о возможном переходе защитника Джонатана Та из «Байера» в «Баварию». Как сообщает на своих страницах Bild, мюнхенцы сделали первое предложение по Та в размере менее 20 миллионов евро. Впрочем, это предложение было отклонено.

Отмечается, что «Байер» оценивает 28-летнего Та примерно в 40 миллионов евро. Кроме того, «фармацевты» не хотят усиливать своего прямого конкурента в Бундеслиге.

Стоит сказать, что Джонатан Та является одним из двух основных центральных защитников сборной Германии на чемпионате Европы. Та действует в связке с Антонио Рюдигером.