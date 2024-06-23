Руководство миланского «Интера» недовольно поведением опорного хавбека команды Хакана Чалханоглу.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, боссы «Интера» возмущены, что представители игрока ведут переговоры с «Баварией». Сообщается, что клуб не намерен продавать 30-летнего Чалханоглу, несмотря на желание игрока сменить клубную прописку.

В прошедшем сезоне Чалханоглу появился на поле в 42 матчах с учетом всех турниров, забил 15 мячей и стал автором трех ассистов.

Контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Чалханоглу в 45 миллионов евро.