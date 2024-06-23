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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» возмущён поведением Чалханоглу слухи

23 Июня 2024 • 22:03 Комментировать (1)

Руководство миланского «Интера» недовольно поведением опорного хавбека команды Хакана Чалханоглу.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, боссы «Интера» возмущены, что представители игрока ведут переговоры с «Баварией». Сообщается, что клуб не намерен продавать 30-летнего Чалханоглу, несмотря на желание игрока сменить клубную прописку.

В прошедшем сезоне Чалханоглу появился на поле в 42 матчах с учетом всех турниров, забил 15 мячей и стал автором трех ассистов.

Контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Чалханоглу в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Хакан Чалханоглу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
23 Июня 2024 в 22:54
этот парень слишком в себя поверил, помните его заявления что он лучший в мире. чем он будет разлагать атмосферу в раздевалке надо его наоборот выкинуть, лишь бы деньги хорошие поиметь. у Интера менеджмент сильный, уверен что найдут замену
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