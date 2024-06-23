Из «Баварии» может уйти звезда

Всё идёт к тому, что пути Йозуа Киммиха и «Баварии» разойдутся – либо этим летом, либо следующим. Журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг написал в социальных сетях о том, что Киммих не против уйти из «Баварии» через год в статусе свободного агента.

Однако мюнхенцы хотят заработать на трансфере Киммиха, поэтому будут готовы выслушать предложения в текущее окно. Портал Transfermarkt оценивает звёздного игрока в 50 миллионов евро.

Отмечается, что предметные переговоры между 29-летним Киммихом и «Баварией» состоятся после чемпионата Европы.

За «Баварию» Йозуа Киммих играет с лета 2015 года.